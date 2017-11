Medigene: Das sollten Anleger beachten!

Weitere Suchergebnisse zu "Medigene":

Medigene ist mit einem kleinen Rücksetzer in die Handelswoche gestartet. Die Aktie kratzt allerdings noch immer an der runden Marke von 13 Euro. Seit Mitte September versucht der Titel, diese Hürde nachhaltig zu überqueren. Solange dies nicht gelingt, wird sich die Barriere noch weiter verstärken. Dennoch sind Chartanalysten vergleichsweise optimistisch. Der Wert ist nur knapp 13 % vom aktuellen 6-Monats-Hoch bei 13,90 Euro entfernt. Damit stehen die Zeichen gut, dieses Top noch in diesem Jahr zu knacken. Danach dürften auch 14,77 Euro in den Fokus geraten. Hier findet sich das derzeitige 5-Jahres-Hoch vom 11. Januar 2017. Darüber seien sogar 20 Euro noch ein denkbares Ziel, heißt es vonseiten der Kurvendeuter.

Wesentlich neue wirtschaftliche Informationen waren nicht zu vermelden. Dennoch sind immerhin 56 % der Analysten aus Bankhäusern noch immer der Meinung, die Aktie sei ein „Kauf“. Etwas Rückenwind wird den Charttechnikern damit zuteil.

Technische Analysten: Die Aktie ist mittel- und langfristig im Aufwärtstrend

Auch die technischen Analysten sind der Meinung, die Aktie habe noch gute Aussichten. Immerhin ist der GD200 um mehr als 7 % überwunden worden. Erst bei 11,74 Euro würde es im laufenden langfristigen Aufwärtstrend kritischer, heißt es! Die Aktie habe demzufolge mehr Aufwärts- als Abwärtspotenzial.

Ein Beitrag von Frank Holbaum.