Medigene rechnet für 2018 mit weniger Verlust

MARTINSRIED (dpa-AFX) - Das Biotechnologieunternehmen Medigene kommt mit seiner Forschung an einer neuartigen Krebsimmuntherapie nicht so schnell voran wie erhofft.



Weil die Kosten für die Forschung- und Entwicklung im laufenden Jahr nun weniger stark steigen als zunächst gedacht, geht die Firma für das Gesamtjahr von weniger Verlust im Tagesgeschäft aus als bisher. Demnach dürfte sich das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) 2018 auf minus 16 bis minus 18 Millionen Euro belaufen, wie Medigene am Dienstag in Martinsried bei München mitteilte. Zuvor hatte das Unternehmen noch mit einem operativen Verlust zwischen 18 und 20 Millionen Euro gerechnet.

Nach den ersten neun Monaten beläuft sich der Ebitda-Verlust nun auf 10,7 Millionen Euro - damit vergrößerte sich das Minus um fünf Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Unter dem Strich summiert sich der Verlust auf 12,16 Millionen Euro, nach minus 10,7 Millionen vor einem Jahr. Die Gesamterlöse stiegen um elf Prozent auf acht Millionen Euro, hierzu trug vor allem die Forschungskooperation mit dem US-Unternehmen bluebird bei.

Medigene forscht an einer Krebsimmuntherapie (TCR-Therapie), bei der die für die Immunabwehr zuständigen T-Zellen dem Patienten entnommen und genetisch verändert werden, um den Krebs zerstören zu können. Das Unternehmen hatte mit einer Studie im März begonnen, jedoch wurde bislang noch niemand mit einem speziell auf ihn zugeschnittenen Mittel behandelt. Der erste Studienteilnehmer, für den der personalisierte Produktkandidat MDG1011 gewonnen werden konnte, schied aufgrund einer schnell fortschreitenden Grunderkrankung aus. Medigene hat nun die Anforderungen der Studie verändert, um bei der Rekrutierung von Testkandidaten schneller voranzukommen und grundsätzlich mehr Studienteilnehmer einschließen zu können.