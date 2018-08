Medigene kooperiert mit US-Unternehmen Structured Immunity

Weitere Suchergebnisse zu "Medigene":

PLANEGG (dpa-AFX) - Das Biotechnunternehmen Medigene hat für die Entwicklung einer neuartigen Krebsimmuntherapie mit Immunzellen (so genannten T-Zellen) einen weiteren Partner gefunden.



Zusammen mit der US-amerikanischen Firma Structured Immunity wird das TecDax -Unternehmen nach geeigneten T-Zell-Rezeptoren (TCR) für die Behandlung von Krebspatienten suchen, wie Medigene am Dienstag in Planegg bekanntgab. Weitere Partnerschaften und Kooperationen mit den Amerikanern seien möglich, hieß es weiter. Im vorbörslichen Handel zog die Medigene-Aktie am Morgen um mehr als ein Prozent an.

Die TCR-Technologie gilt als vielversprechendes Feld in der Krebstherapie. Hierbei werden körpereigene T-Zellen des Patienten entnommen und mit durch die Forscher veränderten T-Zell-Rezeptoren ausgestattet. Die umprogrammierten und dem Patienten wieder zugeführten T-Zellen sollen Tumorzellen erkennen und zerstören können.

Das US-Unternehmen Structured Immunity ist auf die Optimierung und Validierung von T-Zell-Rezeptoren spezialisiert. Medigene baut derzeit eine Pipeline mit T-Zell-Rezeptoren auf und hatte in diesem Jahr mit einer ersten klinischen Studie begonnen. Einen seiner bereits weit entwickelten TCR-Kandidaten will Medigene nun von Structured Immunity auf dessen Fähigkeiten untersuchen lassen, den Krebs zu erkennen./tav/mne/fba