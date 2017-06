Medigene: Das könnte klappen!

Weitere Suchergebnisse zu "Medigene":

Seit Mitte Januar war die vorherige, atemberaubende Rallye der Medigene-Aktie (ISIN DE000A1X3W00) in einen Abwärtstrend übergegangen. Und jetzt ist die Chance da, diesem Spuk ein Ende zu bereiten. Klappt das? Das könnte klappen. Aber es muss nicht, denn:

Die Hauptversammlung, die zum Zeitpunkt des ersten, die Aktie von einem Bruch der letzten Supportmarken knapp über zehn Euro bewahrenden Rallye stattfand, brachte nichts Neues, das kurstreibend hätte sein können. Diese erste Kaufwelle basierte vielmehr auf einer drastischen Kurszielanhebung durch ein unabhängiges Research-Unternehmen. Aber was die Aktionäre wissen, ist heute nichts anderes als zuvor, als man die Aktie verkaufte wie sauer Bier:

Medigene verbrennt weiter Geld. Das kann die nötige Basis für profitable Jahre sein. Aber wann kommen die? Und wieviel könnte Medigene dann verdienen? Solange das offen bleibt, ist es nicht möglich, die Aktie als „billig“ oder „teuer“ einzustufen, sie bleibt, was die Kursentwicklung angeht, vom Grad der Zuversicht der Akteure und der Charttechnik abhängig. Was auch diejenigen wissen, die jetzt zum Start in den Börsenmonat Juni versucht haben, Nägel mit Köpfen zu machen und die Aktie wieder in bullishes Terrain zu heben.

Medigene schaffte am Freitag den Break über die Januar-Abwärtstrendlinie und zugleich über das markante Zwischenhoch aus dem Oktober 2016. Was jetzt noch fehlt, ist das kleine Stück, das den Kurs über die Widerstandszone um 12,10/12,30 Euro tragen würde. Aber ausgerechnet jetzt stagniert die Rallye, erste Akteure scheinen sich die aufgelaufenen Gewinne der letzten beiden Wochen zu sichern. Doch Medigene muss diesen letzten Schritt noch absolvieren, sonst besteht ein zu großes Risiko, dass die Aktie wieder abdreht. Fazit: Das könnte klappen mit dem Befreiungsschlag – aber es muss nicht. Erst Schlusskurse über 10,20 Euro würden das Chance/Risiko-Verhältnis deutlich aufhellen.

