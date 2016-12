Medigene: Das ist perfektes Timing

Weitere Suchergebnisse zu "Medigene":

Sehr gut: Die heutigen Käufe kommen im genau richtigen Moment. Sie wissen: Marktenge Aktien sind immer volatil. Und Aktien aus der Biotechbranche sind es ebenso. Kommt beides wie bei Medigene zusammen, muss man sich auf kräftige Schwankungen einstellen, d.h. ob aufwärts oder abwärts, Trends laufen da immer auf eher dünnem Eis ab. Hier aber wird dieses Eis nun dicker.

Ein Blick auf den Chart zeigt, dass die Aufnahme der Aktie in den TecDAX ihr offenbar gut getan hat. Denn je mehr Investoren diesen Titel im Blick haben, desto größer ist die Chance, dass es gelingt, sich eng an charttechnischen Eckpunkten zu orientieren. Und in diesem Fall hielt eine wichtige Unterstützung:

Unmittelbar vor der Erstnotiz im TecDAX war die Aktie am vergangenen Freitag mit Schwung über die Zwischenhochs seit Mitte Oktober gelaufen. Dann setzten die Gewinnmitnahmen derer ein, die bereits auf deutlich niedrigerem Niveau eingestiegen waren. Das hätte diesen Aufwärtstrend gefährden können, hat es nun aber nicht. Denn heute geht es wieder aufwärts – im genau richtigen Moment.

Dass das Kaufinteresse an dieser jetzt zur Unterstützung gewordenen Zone um 10,00/10,20 Euro wieder einsetzt, ist ein positives Signal, zumal die Umsätze schon am späten Vormittag höher liegen als an den beiden Tagen zuvor, als es noch abwärts ging. Die Chance, das Oktober-Hoch bei 11,63 Euro anzugehen und zu bezwingen, steigt damit deutlich. Der Stoppkurs sollte sich unserer Ansicht nach weiter an der 20 Tage-Linie orientieren (aktuell bei 9,72 Euro).