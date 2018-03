Medigene: Das ist der absolute Wahnsinn!

Weitere Suchergebnisse zu "Medigene":

Liebe Leser,

Medigene hat den erneuten Durchbruch nach oben geschafft. Chartanalysten sind begeistert. Denn es ging nun um mehr als 8 % hinauf. Es sah zuvor so aus, als würde die Aktie in den charttechnischen Abwärtstrend einschwenken. Dieses Schicksal konnte offenbar abgewendet werden. Im Detail: Die Aktie ist in den vergangenen Wochen seit Anfang März von etwa 18 Euro regelrecht abgestürzt und ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Moritz von Betzenstein.