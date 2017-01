Medigene: Auch hier lag ich wieder richtig!

Weitere Suchergebnisse zu "Medigene":

Lieber Leser,

Medigene macht im neuen Börsenjahr dort weiter, wo es im alten aufgehört hat: Seit dem Jahreswechsel steht bereits ein Plus von fast +23% zu Buche. Wenn Sie das Zwischentief bei 8,38 Euro von Anfang Dezember zugrunde legen, beträgt der Zuwachs bereits fast +75%! Das Beste daran ist:

Ich hatte Sie bereits am 10. November über das attraktive Kursniveau informiert und dabei auch meine langfristigen Kursziele von 13,10 Euro und 15,80 Euro genannt. Das erstere ist inzwischen schon „Geschichte“.

Am 3. Januar riet ich Ihnen bei Notierungen oberhalb von 13,84 Euro zu Teilgewinnmitnahmen und nannte Ihnen zugleich ein mögliches Wiedereinstiegsniveau:

„Dass es in diesem Tempo weitergeht, ist allerdings weniger wahrscheinlich: Der sehr steile Anstieg um +28% seit Weihnachten zeigt, dass die Aktie inzwischen stark überkauft ist. Der ehemalige Widerstand bei 13,10 Euro dürfte sich in den kommenden Tagen zur Unterstützung wandeln.

Die Realisierung von Teilgewinnen auf oder über dem jetzt erreichten Niveau ist daher sicherlich keine ganz verkehrte Überlegung.“

Das Hoch am gleichen Tag lautete 14,06 Euro. Schon am Folgetag fand sich der Medigene-Kurs bei 12,72 Euro wieder. Zu Wochenbeginn gab es noch einen weiteren Rücksetzer auf 13,22 Euro, womit sich der ehemalige Widerstand bei 13,10 Euro wie erwartet zur Unterstützung gewandelt hat.

Mit 14,62 Euro markiert die Medigene-Aktie heute ein neues 21-Monatshoch und rückt meinem zweiten Kursziel immer näher!

Diese 7 Aktien werden 2017 völlig durch die Decke gehen!

Zögern Sie also nicht und schlagen Sie umgehend zu. So fahren Sie in 2017 die größten Börsengewinne überhaupt ein. Nur so nehmen Sie das volle Potenzial der 7 Top-Aktien 2017 mit. Um welche Aktien es sich dabei handelt, erfahren Sie nur HIER und HEUTE im kostenlosen Report: „7 Top-Aktien für 2017“!

Klicken Sie jetzt HIER und erhalten Sie „7 Top-Aktien für 2017“ absolut kostenlos!

Ein Gastbeitrag von Andreas Sommer.

Herzliche Grüße

Ihr Robert Sasse