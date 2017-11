Medigene: Zu früh gefreut?

Weitere Suchergebnisse zu "Medigene":

Medigene konnte am Donnerstag deutlich aufsatteln. Die Aktie gewann binnen eines Tages fast 4 % hinzu und nutzte damit die Chance, die Untergrenze von 10 Euro abzusichern. Charttechnische Analysten sind der Meinung, die Aktie habe nun wieder etwas Potenzial, um gegebenenfalls bis zu den kürzlich eroberten 13 Euro zurückzuerobern. Allerdings musste die Aktie am Freitag wieder deutlich Federn lassen, es ging um mehr als 3 % hinab. Darum hat sich auch die Stimmung wieder eingetrübt. Ohnehin gilt: Binnen einer Woche hat die Aktie überdeutliche 9 % verloren. Innerhalb von zwei Wochen ist es um fast 17 % nach unten gegangen. Und in einem Monat beträgt das Ergebnis sogar -19 %. Damit ist die Aktie in eine klaren charttechnischen Abwärtsmodus übergegangen.

Das 6-Monats-Tief bei 8,87 Euro vom 10. August sowie das 1-Jahres-Tief bei 8,38 Euro vom 2. Dezember 2016 rücken bedrohlich nahe. Ein Rutsch unter 10 Euro würde zu noch massiveren Kursverlusten führen, meinen die Charttechniker. Wirtschaftlich neue Nachrichten gibt es seit Tagen nicht mehr. Allerdings sind noch 55 % der Analysten der Meinung, die Aktie sei ein „Kauf“. 45 % „halten“ den Wert, niemand plädiert für einen „Verkauf“. Hier gibt es also noch die Hoffnung auf ein unverhofftes Comeback!

Technische Analysten: Aktie im Abwärtstrend

Auch die technischen Analysten sind der Meinung, dass sich die Aktie in einem Abwärtstrend bewege. Denn die Aktie verläuft durchweg unter den jeweils gleitenden Durchschnittskursen. Der Abstand zum GD200 beläuft sich auf gut 11 %. Das entspricht einem Verkaufssignal!

Ein Beitrag von Frank Holbaum.