Medigene: Das Ziel ist nah, doch die Käufer schwächeln erneut!

Weitere Suchergebnisse zu "Medigene":

Liebe Leser,

die Medigene-Aktie konnte Mitte November im Bereich von 10,50 Euro einen Doppelboden ausbilden und danach wieder ansteigen. Dieser Anstieg stellt sich derzeit als relativ stabiler, untergeordneter Aufwärtstrend dar. Zwei mehrtägige Korrekturen unterbrachen ihn kurzzeitig.

In der ersten Dezemberhälfte zeigte der neue Aufwärtstrend einen vergleichsweise steilen Verlauf und der Kurs konnte wieder bis in den Bereich knapp oberhalb von 13 Euro vorstoßen. Damit waren die im September und Oktober erreichten Hochs wieder in Reichweite.

Die Hochs fungieren aktuell jedoch als Widerstände und sie beginnen Wirkung zu zeigen. Obwohl das Ziel noch nicht ganz erreicht ist, fielen die Kurse in den letzten Handelstagen wieder leicht zurück. Es scheint, als hätten die Käufer viel, vielleicht auch ein bisschen zu viel Respekt vor der anstehenden Aufgabe.

Erweist sich die Aufgabe als zu schwierig?

Diese besteht darin, die obere Kante der Range, in der die Aktie seit Monaten gefangen ist, anzusteuern und sie endlich zu überwinden. Gelingt dies nicht, muss damit gerechnet werden, dass die Medigene-Aktie im neuen Jahr erneut Schwäche zeigt und der Kurs wieder zurückfallen wird.

Auch wenn die Käufer einen entspannenden Weihnachtsurlaub in diesen Tagen sehr nötig haben, dürfen sie dennoch jetzt nicht nachlassen, sondern müssen all ihre Kraft in die baldige Überwindung der für 2017 gültigen Handelsspanne stecken.

Das wird Amazon ganz und gar nicht schmecken …

… denn heute können Sie den Bestseller: „Reich mit 1000 €: Kleines Investment, großer Gewinn!“ von Börsen-Guru Rolf Morrien kostenlos anfordern. Während bei Amazon für dieses Meisterwerk 29,90 Euro fällig werden, können Sie den Report über diesen Link tatsächlich vollkommen gratis anfordern. Jetzt hier klicken und schon bald mit 1000 Euro reich an der Börse werden.

Ein Beitrag von Dr. Bernd Heim.