Medigene- Zeit für eine Korrektur?

die Medigene Aktie konnte sich in den vergangenen drei Monaten zumindest aus der kurstechnischen Perspektive aus ihrem langfristigen Abwärtstrend befreien. Unterstützt wurde diese Entwicklung allerdings weniger durch solide Fundamental-Daten. Stattdessen profitierte der Aktientitel von einer neuen Partnerschaft und einer Meilensteinzahlung sowie der Übernahme von Kosten durch den neuen Partner. Mit anderen Worten: Der Kurs stabilisierte sich in Erwartung geringerer Forschungs- und Entwicklungskosten.

Fundamental leicht besser, technisch reif für eine Korrektur

Über gewisse Kennzahlen wie etwa die Eigenkapitalrendite muss man sich derzeit noch nicht unterhalten, da sie sich noch im negativen Bereich bewegt. In den ersten neun Monaten des vergangenen Jahres musste das Unternehmen erneut einen Periodenverlust verzeichnen. Der Verlust je Aktie betrug dementsprechend 0,29 Euro. Positiv ist jedoch anzumerken, dass sich der Periodenverlust im Vergleich zum Vergleichszeitraum 2015 um 57 % verringerte. Diese Entwicklung dürfte Erwartungen an einen Turn-Around sicher weiter schüren. Medigene veröffentlicht den Jahresabschlussbericht allerdings erst im März. Sofern bis dahin keine weiteren Neuigkeiten auftauchen, dürften viele Erwartungen bereits in den aktuellen Kurswert eingepreist sein. Eine technische Unterstützung nach unten hin bietet zunächst der Preisbereich um 11,70 Euro je Aktie. Darunter kommen der 100- und der 200-Wochendurchschnitte als Unterstützungen infrage.

