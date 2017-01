Medigene – Wirklich nur Gewinnmitnahmen?

Weitere Suchergebnisse zu "Medigene":

die Medigene-Aktie ist seit Juli 2016 wieder oben auf und gehört seitdem zu der Riege der Highflyer-Werten am deutschen Aktienmarkt. Ab den damaligen Kursen unter 6 EUR konnte der Kurs bis Mitte Januar auf über 15 EUR und damit gar 150 Prozent zulegen. Doch seit dem 11. Januar scheint hier wieder die Luft raus zu sein. Besonders in den letzten Handelstagen stoßen Anleger ihre Anteile wieder reihenweise ab. Und das auf einem Niveau, auf dem die Aktie vor der großen Trendwende gestanden hätte!

Schauen Sie auf den langfristigen Monats-Chart, der das kurzfristige Auf und Ab der Aktie stark vereinfacht darstellt. Man muss nicht viel von Charttechnik verstehen, um schnell zu erkennen, dass Medigene jüngst an zwei wichtigen charttechnischen Punkten hängen geblieben ist: dem langfristigen Abwärtstrend ab Ende 2006 und der Widerstandszone zwischen ca. 16 und 12 EUR.

Der laufenden Monatskerze tut das nun nicht sonderlich gut. Zum Schlusskurs am 24. Januar sehen wir einen sehr langen Docht und einen sehr, sehr kleinen Kerzenkörper. Der Ausflug über den Abwärtstrend steht damit aktuell also auf eher wackligen Füßen. Es sei denn, bis zum Monatsende kann die Januar-Kerze durch wieder anziehende Kursgewinne „umgepolt“ werden. Wir bräuchten dazu möglichst „wenig Docht und möglichst viel Kerzenkörper“!

Sollte das jedoch nicht gelingen und Medigene uns am 31. Januar eine ähnliche Monatskerze wie jetzt präsentieren, könnte es in den nächsten Monaten weitergehen wie ab dem Juli 2015. Vergleichen Sie mal die beiden Monatskerzen und schauen Sie, was vor 1 ½ Jahren die nächsten drei Monate passiert ist. Genau, Medigene hat sich damals anschließend fast halbiert. Sollten die Bullen es also bis zum Januar nicht schaffen das Ruder rumzureißen, könnte sich eine ähnliche Entwicklung ab Februar wiederholen …

