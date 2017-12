Medigene: Wichtige Hürden voraus!

Weitere Suchergebnisse zu "Medigene":

Liebe Leser,

die Medigene-Aktie konnte Mitte November im Bereich von 10,50 Euro einen Boden ausbilden und danach wieder ansteigen. Dieser Anstieg stellt sich derzeit als ein relativ stabiler, untergeordneter Aufwärtstrend dar. Zwei mehrtägige Konsolidierungen unterbrachen ihn im Dezember kurzzeitig.

Die letzte Konsolidierung könnte inzwischen abgeschlossen sein. Seit einigen Tagen steigt die Aktie wieder und nähert sich dem breiten Widerstandsband an, das sich zwischen 12,50 und 14,50 Euro erstreckt. Mehrfach haben die Käufer im Jahr 2017 versucht, diese wichtige Hürde zu nehmen – bislang leider immer vergeblich.

Das heißt nicht notwendigerweise, dass auch der nächste Versuch zwangsläufig scheitern muss. Doch sollte klar sein, dass die Aufgabe für die Käufer alles andere als leicht sein wird. Mit einem zähen Ringen und einem entsprechend unübersichtlichen Handelsverlauf muss deshalb gerechnet werden.

Einen ersten Etappensieg konnten die Käufer bereits in den Tagen vor Weihnachten für sich verbuchen. Es gelang das Eindringen in die Widerstandszone. Das ist keineswegs selbstverständlich, denn der Kurs hätte auch gleich an der unteren Kante der Widerstandszone scheitern und nach unten abprallen können.

Volle Kraft voraus?

Nun wartet auf die Käufer als nächstes Zwischenziel das am 11. Dezember erreichte Zwischenhoch bei 13,21 Euro. Es ist nicht allzu weit entfernt und könnte daher noch bis zum Jahresende oder gleich zu Beginn des neues Jahres erreicht werden.

Der Bereich um 13,20 Euro wurde schon im November dreimal vergeblich attackiert. Er könnte sich auch jetzt als zu hoch erweisen, um gleich im ersten Anlauf von den Bullen überwunden zu werden. Ein erneuter Rückfall bis in den Unterstützungsbereich zwischen 12,80 und 12,60 Euro muss deshalb einkalkuliert werden. Von hier aus könnte dann in wenigen Tagen ein erneuter Angriff auf den Widerstandsbereich unternommen werden.

Ein Beitrag von Dr. Bernd Heim.