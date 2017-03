Medigene: Werden die Geschäftszahlen zu gut bewertet?

Weitere Suchergebnisse zu "Medigene":

Lieber Leser,

Medigene legte am Donnerstag seine Finanzkennzahlen für 2016 vor. Auf den ersten Blick zeigt sich eine durchaus erfreuliche Entwicklung: Der Umsatz verbesserte sich um +43% von 6,808 Mio. Euro auf 9,749 Mio. Euro, der Verlust wurde um -38% von -0,77 Euro auf -0,48 Euro je Aktie reduziert. Doch es lohnt sich, etwas genauer hinzuschauen:

In den Umsatzzahlen ist nämlich auch eine einmalige Einnahme in Höhe von 2,365 Mio. Euro aus der Veräußerung der EndoTAG enthalten. Wenn Sie diese Zahl heraus rechnen, bleibt ein Umsatzplus von nur noch +8,5% übrig.

Im „Kleingedruckten“ unter den Finanzkennzahlen ist zudem zu lesen, dass der Rückgang beim Jahresverlust (von -12,999 auf 9,492 Mio. Euro) „durch Erträge aus dem Verkauf von gehaltenen Anteilen am Unternehmen Immunocore in Höhe von 4.242 TEUR positiv beeinflusst“ wurde. Rechnen Sie auch hier nach, dann ergibt sich mit 13,734 Mio. Euro eine Ausdehnung des operativen Verlustes.

Wenn Sie sich derzeit auf ein Investment bei Medigene einlassen, dann sollten Sie dieses weit in die Zukunft richten. Dann ergibt sich sogar erhebliches Aufwärtspotenzial. Ich hatte darauf im vergangenen Jahr schon mehrfach hingewiesen:

Ende September hatte Medigene eine Vereinbarung mit der US-amerikanischen bluebird Bio Inc. (Ticker: BLUE) bekanntgemacht:

Beide Unternehmen arbeiten seither bei der strategischen Forschung und Entwicklung von T-Zell-Rezeptor (TCR)- Immuntherapien gegen vier Zielmoleküle zusammen. Erreicht Medigene die vereinbarten Ziele, dann fließen dem Unternehmen in den kommenden Jahren bis zu 1 Mrd. USD an Meilenstein-Zahlungen zu.

Diese 7 Aktien werden 2017 völlig durch die Decke gehen!

Zögern Sie also nicht und schlagen Sie umgehend zu. So fahren Sie in 2017 die größten Börsengewinne überhaupt ein. Nur so nehmen Sie das volle Potenzial der 7 Top-Aktien 2017 mit. Um welche Aktien es sich dabei handelt, erfahren Sie nur HIER und HEUTE im kostenlosen Report: „7 Top-Aktien für 2017“!

Klicken Sie jetzt HIER und erhalten Sie „7 Top-Aktien für 2017“ absolut kostenlos!

Ein Beitrag von Andreas Sommer.