Medigene: Was wäre, wenn Sie es bereits wüssten?

was wäre, wenn Sie bereits heute wüssten, wie sich eine Aktie in der Zukunft entwickeln wird? Ganz offensichtlich natürlich zunächst einmal einen feinen Profit. Tatsächlich gibt es indes noch weit wichtigere Vorteile – auch wenn Ihnen dies auf den ersten Blick nicht so erscheinen mag:

Wenn Sie wissen, wohin sich eine Aktie in der Zukunft bewegen wird, dann haben Sie einen klaren Plan. Und wenn Sie einen klaren Plan besitzen, dann können Sie auch die Zuversicht entwickeln, daran selbst bei Rückschlägen nicht zu zweifeln. Glauben Sie mir: Diese Vorteile wiegen bei Weitem den daraus resultierenden Profit auf. Doch wie entwickeln Sie Gewissheit bezüglich einer Kursentwicklung?

Die Antwort lautet: Charttechnik! Mit ihrer Hilfe können Sie Kursziele für Aktien bestimmen und so einen Plan für Ihre Investments entwerfen. So wie bei Medigene:

Schon Anfang Oktober nannte ich Ihnen 2 wahrscheinliche Kursziele für den TecDAX-Titel: 13,10 Euro und 15,80 Euro. Beide Ziele ergaben sich aus früheren Widerständen. An dem Erreichen dieser Ziele habe ich auch nach dem anschließenden Rücksetzer nicht gezweifelt. Jetzt machte die Medigene-Aktie einen bedeutenden Schritt auf dem Weg zu diesen Kurszielen:

Das im Oktober markierte Jahreshoch bei 11,63 Euro wurde überboten. Damit wurde der Aufwärtstrend bestätigt. Der eingezeichnete Trend-Kanal gibt Ihnen nun eine Vorstellung davon, wann und wie diese Kursziele erreicht werden können.

Ich mag es, zu wissen, wie sich eine Aktie in der Zukunft entwickeln wird!

