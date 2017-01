Medigene: Was steckt hinter dem Kursanstieg?

Weitere Suchergebnisse zu "Medigene":

Die Aktie vom Biotechnologie-Unternehmen Medigene mit Hauptsitz in Martinsried bei München verlor in den vergangenen zehn Jahren im Schnitt 10,3% jährlich - ein Investment von 10.000 wäre damit auf 3.390 geschrumpft. Kurzfristig und vor allem heute bietet sich ein anderes Bild:Für die Aktie geht es heute 8,53 Prozent nach oben. In der Spitze erreichte die Aktie bis zu 13 Euro....