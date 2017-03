Medigene: Was kann man von der Aktie noch erwarten?

Weitere Suchergebnisse zu "Medigene":

Lieber Leser,

die Medigene-Aktie arbeitet an einem technischen Boden. Das tut sie aber schon seit 2013. In dieser Zeit hat die Aktie die beiden langfristigen Wochendurchschnitte in 2015 bereits überschritten und damit die langfristige Erholung wahrscheinlicher gemacht. Die beiden starken Kursbewegungen in 2015 hatten jeweils einen konkreten Grund.

Zum einen hatte Medigene in 2015 die eigene Studie im Bereich dentristische Zellen bekannt gegeben. Heute befindet sich diese Studie bereits in der klinischen Phase II. Die starke Kursbewegung im vergangenen Jahr kam in Folge der Partnerschaft mit BlueBird Bio Inc. im Bereich T-Zellen zu Stande. Diese sah eine Vorabzahlung von 15 Mio. US-Dollar vor sowie die Aussicht auf weitere Meilensteinzahlungen vor.

Wie geht es nun weiter bei Medigene?

In diesem Jahr sollen zwei Projekte in der Pipeline in die klinische Phase eintreten. Hier gilt es darauf zu achten, ob der Plan auch umgesetzt wird. Medigene vertreibt bereits vier Produkte, eins davon auf dem US-Markt. Die Partnerschaft mit BlueBird Bio Inc., die aus den USA kommen, birgt ebenfalls Potential bezüglich der Zulassung seitens der FDA. Im vergangenen Jahr (Q3 2016 annualisiert) konnte der Umsatz überraschend gesteigert und der Periodenverlust von -13 auf -5,7 Mio. Euro verringert werden. Die Prognosen legen jedoch nahe, dass die Gesamtausgaben in 2016 sehr hoch ausfallen werden und damit mit hoher Wahrscheinlichkeit auch die Vorabzahlung von BlueBird Bio Inc. teilweise kompensieren.

Markttechnisch in Wartestellung

Der Kurs hat sich in Folge der positiven Aussichten in die Nähe des 2015er Hochs vorgewagt und bleibt bis zur Veröffentlichung des Jahresgeschäftsberichts in Wartestellung. Dieser wird am 23. März publiziert und es ist unserer Meinung mehr Enttäuschungs- als Überraschungspotential vorhanden.

Diese 7 Aktien werden 2017 völlig durch die Decke gehen!

Zögern Sie also nicht und schlagen Sie umgehend zu. So fahren Sie in 2017 die größten Börsengewinne überhaupt ein. Nur so nehmen Sie das volle Potenzial der 7 Top-Aktien 2017 mit. Um welche Aktien es sich dabei handelt, erfahren Sie nur HIER und HEUTE im kostenlosen Report: „7 Top-Aktien für 2017“!

Klicken Sie jetzt HIER und erhalten Sie „7 Top-Aktien für 2017“ absolut kostenlos!

Ein Beitrag von Rami Jagerali.