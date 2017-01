Medigene: Was ist passiert?

Weitere Suchergebnisse zu "Medigene":

Mit einem Kursplus von 22,4 Prozent ist die Aktie von Medigene seit Beginn des neuen Börsenjahres gleichzeitig größter Gewinner und meist beachteter Wert im TecDax. Dabei geschah der Kursanstieg unter auffällig erhöhtem Volumen. Beispielweise wurde am 3. Januar so viel gehandelt wie zuletzt Ende März 2015. Alleine die Xetra-Umsätze beliefen sich an diesem Tag auf 18,8 Millionen...