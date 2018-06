Medigene: Was ist hier los?

Weitere Suchergebnisse zu "Medigene":

In einem durchwachsenen Marktumfeld schiebt sich Medigene (WKN: A1X3W0) zum Wochenschluss mit einem Plus von +3,20% an die TecDax-Spitze.

Die Kapitalerhöhung im Mai hatte das positive Momentum in der Medigene-Aktie vorerst zerstört und die Notierungen rutschten deutlich unter den Platzierungskurs von 14,50 Euro pro Aktie. Auch Shortseller trugen ihren Anteil zum Abverkauf bei. Geht man nach ihnen, scheint dieser vorerst gestoppt.

Leerverkäufer ziehen sich zurück

GSA Capital Partner LLP reduziert seinen Bestand an Shortpositionen sukzessive. Bis zum 19. Juni sank der Anteil auf 0,58%. Möglich dass der Hedgefonds bereits unter die Meldeschwelle von 0,5% gefallen ist. Oxoford Asset Management reduzierte seinen Short-Bestand von einst über 1% auf zuletzt 0,79% (19. Juni).

Medigene vereint eine Marktkapitalisierung von über 300 Mio. Euro.

