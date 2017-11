Medigene: Warum fällt die Aktie?

Weitere Suchergebnisse zu "Medigene":

Das Papier von Medigene, dem Biotechnologie-Unternehmen mit Hauptsitz in Martinsried bei München, verliert heute deutlich an Wert und fällt unter die 12,00-Euro-Marke. Medigene baut seine Forschungsaktivitäten in der Krebsimmuntherapie weiter aus. Weil die Kosten deshalb steigen, fiel auch im dritten Quartal wie erwartet ein Verlust an - dabei war das Minus kleiner aus als...