Medigene: Warten auf den Ausbruch nach oben!

Medigene ist zum Wochenauftakt noch immer nicht an einer wichtigen Grenze vorbeigekommen. Dies stört charttechnisch versierte Analysten jedoch kaum. Denn die Aktie hat demnach alle Chancen, oberhalb dieser Grenze zu einem starken Ausbruch zu gelangen. Insofern lägen nun schöne Kaufchancen für etwas geduldigere Investoren vor. Im Einzelnen: Die Aktie befindet sich in einem übergeordneten charttechnischen Aufwärtstrend. Dennoch ist zu konstatieren, dass der Kurs zuletzt massive Schwankungen offenbarte. Dies reichte von Kursen bei etwa 9 Euro bis hin zur Obergrenze von fast 14 Euro. Bei 13 Euro wartet der Aktienkurs nun auf den Durchbruch nach oben. Gelingt dies, dann wäre ein schneller Durchmarsch in Richtung 13,90 Euro möglich, dem bisherigen 6-Monats-Hoch vom 4. September 2017. Auch 14,77 Euro als das 5-Jahres-Top vom 11. Januar 2017 wären dann ein lohnenswertes und mögliches Ziel.

Bankanalysten sind zu 54 % der Auffassung, dass es sich bei Medigene um einen Kaufwert handele. Demgegenüber wollen 46 % die Aktie halten, niemand verkauft.

Technische Analysten: Ein klarer Kaufkandidat!

Technische Analysten verweisen darauf, dass der Wert im technischen Aufwärtstrend sei. Alle Trendsignale sind grün und zeigen nach oben. Der GD200 befindet sich bei 11,56 Euro. Demnach hat die Aktie gut 10 % Vorsprung auf einen drohenden Abwärtstrendwechsel. Dies ist ein Kaufsignal!

Ein Beitrag von Frank Holbaum.