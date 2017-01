Medigene: Wann darf sich gefreut werden?

Weitere Suchergebnisse zu "Medigene":

starke Nerven mussten letzte Woche die Anleger von Medigene beweisen. Gab es doch Nachrichten darüber, dass die gute Performance des Unternehmens trotz im allgemeinen guter Geschäfte nicht als selbstverständlich betrachtet werden kann. Die Charttechnik zeigt, dass bei Medigene alles möglich ist. Kann sich die Situation also schnell wieder beruhigen?

Schwankende Ergebnisse! Für Medigene-Aktionäre ist 2016 mehr als zufriedenstellend verlaufen, denn die Aktie konnte seit 2015 um gute 40 Prozent zulegen, auch wenn die letzten 12 Monate alles andere als linear verlaufen sind. Bei den starken Kursschwankungen war von Ausschlägen von etwa 36 bis hin zu über 100 Prozent alles dabei und allein seit Anfang Oktober ging es für den frisch gebackene TecDax-Wert 60 Prozent aufwärts.

Wir erinnern in diesem Zusammenhang an unsere Charttechnik von Ende Dezember, in der im langfristigen Kursverlauf seit 2007 schnell deutlich wird, dass es wohl noch zu früh ist um höhere Kurziele zu prognostizieren:

„Der Grund liegt in dem angedeuteten Kreuzwiderstand, der sich durch den langfristigen Abwärtstrend ab Ende 2006 und dem diagonal verlaufenden Widerstand seit Juni 2015 definiert. Am letzteren ist Medigene übrigens erst Mitte Oktober gescheitert und anschließend um 35 Prozent gefallen. Solange der auf dem aktuellen Niveau gültige Kreuzwiderstand auf Wochenbasis nicht aus dem Weg geschafft wird und Medigene nicht mindestens auf über 13 EUR steigt, könnte die Aktie ab jetzt mit einer ähnlichen Entwicklung aufwarten und sogar weiter auf ca. 8 EUR zurückfallen.“

Wird Medigene seine Aktionäre auch in 2017 mit einer guten Performance überzeugen können? Wir halten Sie auf dem Laufenden.

Ein Gastbeitrag von Jennifer Diabatè.

