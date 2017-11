Medigene: Ver10facher oder Totalverlust!

Weitere Suchergebnisse zu "Medigene":

Lieber Leser,

heute stehen mal wieder die Aktien der deutschen Biotechnologie-Unternehmen im TecDAX unter Abgabedruck. Damit schwappt die Schwäche der US-Biotechs nun auch über den großen Teich zu uns über. Zu den größten Verlierern zählt dabei die im TecDAX gelistete Aktie von Medigene.

Dubiose Schwäche der US-Biotechs

Auf den ersten Blick verwundert diese Schwäche sicherlich etwas. Schließlich hat der neue US-Präsident Donald J. Trump seine Ankündigungen aus dem Wahlkampf in diesem Fall in die Tat umgesetzt. Denn während Großprojekte wie die Reform der Krankenversicherung („Obamacare“) oder die Steuerreform noch nicht umgesetzt worden sind, wurde bei der Gesundheitsbehörde FDA (Food & Drug Administration) aufgeräumt.

So hatte Trump angekündigt, die Kosten im Gesundheitssystem auch dadurch senken zu wollen, indem er den Konkurrenzkampf der Biotech- und Pharma-Konzerne anheizt. Dazu sollte die FDA unbürokratischer werden und neue Medikamente schneller zulassen. Genau das ist auch passiert, denn 2017 wurden rund doppelt so viele Medikamente neu zugelassen wie noch 2016. Das sind eigentlich gute Nachrichten für die Biotechbranche!

Medigene ist eine heiße Wette auf die Zukunft!

Denn damit steigt auch die Wahrscheinlichkeit einer Zulassung von Therapien, wie sie bluebird bio, der US-Partner von Medigene, entwickelt. In der Folge sollten die Amerikaner daher auch weiterhin die Forschung und Entwicklung bei Medigene (finanziell) unterstützen. Zuletzt hatte Medigene gemeldet, dass man erste vielversprechende Ergebnisse erzielt habe und Ende des Jahres eine klinische Studie der Phase 1 starten wolle.

Dies war und ist auf der einen Seite natürlich positiv. Andererseits ist Phase 1 der klinischen Tests noch eine extrem frühe Phase, so dass die langfristigen Erfolgsaussichten extrem vage sind. Medigene verfügt sicherlich über interessante Ansätze, sonst wäre die Partnerschaft mit bluebird bio nicht zustande gekommen. Allerdings war, ist und bleibt die Aktie auch eine heiße Wette auf die Zukunft, die entweder in einer Vervielfachung oder aber dem Totalverlust enden kann. Dessen sollte sich jeder Anleger stets bewusst sein und hier m.E., wenn überhaupt, nur Spielgeld investieren!

Ein Beitrag von Sascha Huber.