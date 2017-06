Medigene: Startet bald die Kurs-Rakete?

Weitere Suchergebnisse zu "Medigene":

Lieber Leser,

die Aktie des Biotechunternehmens Medigene war am Mittwoch einer der größten Gewinner im deutschen TecDAX. Damit steigen die Hoffnungen, dass der mittelfristige Abwärtstrend, der dem Papier seit Mitte Januar Kurseinbußen von zeitweise mehr als 30 Prozent beigebracht hat, nun endlich beendet werden kann. Immerhin konnte die Aktie zuletzt eine wichtige Unterstützungslinie bei 10 Euro verteidigen. In der Folge gelang auch wieder der Ausbruch über die wegweisende 200-Tage-Linie, die aktuell bei 10,70 Euro verläuft. Die Abwärtstrendlinie verläuft derzeit bei 11,25 Euro. Schafft die Aktie in den kommenden Tagen den Sprung über diese Chartmarke, dürfte dies mit einem kräftigen Kurssignal einhergehen.

Positive Einschätzung eines Aktienprofis

Der Aktienexperte Alfred Maydorn ist ohnehin der Ansicht, dass Medigene im Vergleich zu anderen Wettbewerbern, die sich mit der Immunzelltherapie beschäftigen, unterbewertet ist. Er beziffert diese Kurs-Diskrepanz auf 50 bis 80 Prozent. Demnach würde es ihn nicht verwundern, wenn die Aktie schon bald eine ähnliche Aufwärtsrally wie zum Ende des vergangenen Jahres an den Tag legen würde. Zur Erinnerung: Vom 2. Dezember bis zum 11. Januar verteuerte sich das Papier um mehr als 75 Prozent. Auch ist Maydorn der Meinung, dass es nur eine Frage der Zeit sei, bis Analysten Medigene für sich entdecken und Kaufempfehlungen aussprechen.

Das wird Amazon ganz und gar nicht schmecken …

… denn heute können Sie den Bestseller: „Reich mit 1000 €: Kleines Investment, großer Gewinn!“ von Börsen-Guru Rolf Morrien kostenlos anfordern. Während bei Amazon für dieses Meisterwerk 29,90 Euro fällig werden, können Sie den Report über diesen Link tatsächlich vollkommen gratis anfordern. Jetzt hier klicken und schon bald mit 1000 Euro reich an der Börse werden.

Ein Beitrag von Hermann Pichler.