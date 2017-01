Medigene: Solange diese Zone hält, passt alles

Weitere Suchergebnisse zu "Medigene":

Der am 19. Dezember umgesetzte, aber bereits zuvor avisierte Wiederaufstieg in den TecDAX hat der Medigene-Aktie sichtlich gut getan. Seit Anfang Dezember kennt Medigene scheinbar nur noch den Weg nach oben. Aber nirgendwo und somit auch nicht bei Medigene ist die Börse eine Einbahnstraße. Und gerade Aktien aus dem Biotech-Bereich sind nun einmal besonders schwankungsfreudig. Rücksetzer wird es immer geben. Wichtig ist nur, da richtig zu reagieren. Sprich:

Was ist da eine völlig normale Größenordnung und was sollte tunlichst nicht passieren, damit die Aufwärtstendenz erhalten bleibt? Da hat sich jetzt eine entscheidende Schlüsselzone gebildet, sehen wir uns den Chart an:

Das im Oktober ausgebildete Zwischenhoch bei 11,63 Euro, die Dezember-Aufwärtstrendlinie und die 20-Tage-Linie bilden aktuell eine auffällige Kreuzunterstützung. Darunter würde sich als Auffanglinie erst wieder die flachere November-Aufwärtstrendlinie um 9,60 Euro anbieten. Sprich:

In den Bereich um 11,60 Euro darf ein Rücksetzer bei Medigene führen, darunter jedoch wäre es wohl erfolgversprechender, erst einmal Positionen abzubauen oder, wenn man kurzfristig und aggressiv tradet, kurzfristig auszusteigen, um bei einem Rebreak über diese Chartzone neu anzusetzen. Denn Stoppkurs jetzt auf 11,50 Euro nachzuziehen, dürfte daher sinnvoll sein.