Medigene: Short-Investoren weiter oben auf!

Weitere Suchergebnisse zu "Medigene":

Lieber Leser,

Medigene ist zuletzt wieder etwas stärker geworden und hat per Wochensaldo +2 % an Wert hinzugewonnen. Dennoch wächst der Verkaufsdruck insgesamt enorm an. Die Aktie hat die aus Sicht von Chartanalysten wichtige Untergrenze von 10 Euro nach unten durchstoßen und befindet sich damit in einer angeschlagenen Situation. Derzeit hat der Wert wenig Unterstützung aus dem fundamentalen Sektor, zumal die meisten Bankanalysten die Aktie kaum unter Beobachtung haben. Deshalb ist ein weiterer Kursrutsch derzeit relativ wahrscheinlich.

Chartanalysten gehen davon aus, dass zunächst das 6-Wochen-Tief bei 8,87 Euro vom 10. August getestet wird. Fällt der Titel noch weiter, stünden auch die 6,70 Euro vom 16. September 2016 auf dem Prüfstand. Hier war das aktuelle 1-Jahres-Tief markiert worden, das derzeit 36 % vom Aktienkurs entfernt ist. Darunter wäre sogar ein Rutsch in Richtung 5 Euro möglich.

Technische Analysten jetzt noch skeptischer

Auch von Seiten der technischen Analyse spitzt sich die Lage immer mehr zu. Der Wert hat in allen zeitlichen Dimensionen die Trendpfeile nach unten gedreht. Der Abstand zu den gleitenden Durchschnittswerten ist teils beträchtlich und beträgt bezogen auf den GD200 etwa 20 %. Alles andere als ein massiver Kursrutsch wäre demnach überraschend.

Medigene befindet sich im tiefroten Bereich.

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Medigene?

Wie wird sich die Aktie jetzt weiter entwickeln? Ist Ihr Geld in dieser Aktie sicher? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Analyse zur Medigene-Aktie.

Über diesen Link können Sie die vollständige Analyse sofort kostenlos ansehen. Jetzt hier klicken

Ein Beitrag von Frank Holbaum.