Medigene: Raus aus dem Abwärtstrend!

letzte Woche gab es überraschende Neuigkeiten bei Medigene. Denn es scheint, so schrieb Raffael Prang in der letzten Woche, dass sich Medigene, trotz aller Verluste, aus dem länger anhaltenden Abwärtstrend hat befreien können. Außerdem hofft das Biotechnologie-Unternehmen aus München auf zwei vielversprechende Kooperationen, die langfristig Geld in die Kassen spülen könnten. Die wichtigsten Nachrichten, die letzte Woche Medigene und dessen Kurse bewegt haben, waren folgende:

Verbesserungswürdig! Die Medigene AG hat sich auf die Entwicklung von T-Zell-gerichteter Immuntherapien gegen Krebs spezialisiert und muss, vor allem ob der immensen Vorleistung während der Forschungsprozesse, seit den letzten Quartalen immer wieder mit Verlusten kämpfen. Gerade kann aus fundamentaler Sicht kann das Unternehmen deshalb zurzeit nicht punkten und das Periodenergebnis hat nach 9 Monaten in 2016 mit 5,7 Millionen Euro im Minus gelegen.

Aufatmen dank bluebird bio! Aus seinem länger anhaltenden Abwärtstrend im Kursverlauf konnte sich Medigene allerdings aufgrund neuer Geschäftsbeziehungen befreien. Schon seit September stieg der Kurs vor dem Hintergrund der angekündigten Kooperation mit bluebird bio. Schließlich erhält Medigene dabei eine Vorabzahlung von 15 Millionen USD un darf zudem auf Umsatzerlöse in Höhe von 1 Milliarde USD hoffen.

Weiter aufatmen dank 2A Pharma AB! Wenn Medigene im März seinen Jahresabschluss bekannt gibt werden die Erwartungen sicher bereits eingepreist sein, sodass eventuell mit einer Kurskorrektur zu rechnen ist. Die Bekanntgabe der Kooperation mit 2A Pharma AB hat wahrscheinlich bereits zum deutlichen Kursanstieg beigetragen. Denn Medigene hat dem schwedischen Biotech-Unternehmen Ende 2016 eine weltweite und einzigartige Lizenz für den Verkauf ihrer präklinischen adeno-assoziierten virus-ähnlichen Partikel erteilt.

Gerade die Kooperationen dürften der Medigene AG aus fundamentaler Sicht gut tun. Wird sich das auch am Aktienkurs bemerkbar machen? Wir halten Sie auf dem Laufenden.

Ein Gastbeitrag von Jennifer Diabatè.

