Medigene: Phänomenale Kursgewinne – und jetzt?

Weitere Suchergebnisse zu "Medigene":

Der Kursknall bei Medigene (WKN: A1X3W0) infolge der positiv aufgenommenen Topline-Ergebnisse vom 10. Januar ist nicht zu übersehen. Was Investoren jetzt beachten sollten.

Wie erwartet nutzte die Aktie im Anschluss an die Daten-Publikation das „Momentum“, auf das ich extra hingewiesen hatte, und zog nach meinem Update am Freitagabend weiter nach oben. In den letzten Handelstagen verfestigte sich der Kurs auf ...





Um den vollständigen Artikel zu lesen klicken Sie bitte hier.