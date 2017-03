Medigene: Neuer Schwung – wird das ein Kaufsignal?

Weitere Suchergebnisse zu "Medigene":

Noch weiß man nichts über die momentane Lage beim TecDAX-Wiederaufsteiger Medigene (ISIN DE000A1X3W00). Kommen neue Projekte in weitere Testphasen, wie sieht die Kapitaldecke aus? Sofern keine vorläufigen Zahlen kommen, wird erst am 23. März über den aktuellen Stand der Dinge berichtet. Bis dahin richtet sich die Kursentwicklung nach dem Grad des Optimismus der Anleger und, natürlich, nach der Charttechnik.

Letztere sendet jetzt gerade neue, spannende Signale: Die Aktie hatte zwar letzten Freitag kurz unter das Januar-Tief bei 12,11 Euro geschaut, aber nicht darunter geschlossen. Das hat offenbar einige Akteure bewogen, hier doch mal wieder die Oberseite zu testen – und damit könnte man jetzt erfolgreich sein. Sehen wir uns den Chart an:

Dieses nun doch noch gehaltene Zwischentief des Januars bildet das obere Ende einer Supportzone, die zudem aus dem Zwischenhoch vom Oktober (11,63 Euro) und der november-Aufwärtstrendlinie (11,42 Euro) besteht. Dieser Bereich sollte ein gutes Polster nach unten bilden, solange vom Unternehmen selbst keine „bad news“ kämen. Von oben drückten zuletzt die kurzfristige Abwärtstrendlinie und die knapp darüber, bei 13,07 Euro, verlaufende 20-Tage-Linie.

An erstere war Medigene gestern herangelaufen und hatte sprungbereit genau an dieser Linie geschlossen. Heute, im frühen Handel, liegt der Kurs hauchdünn darüber, müsste aber noch die 20-Tage-Linie „knacken“. Sollte das mit Schlusskursen über 13,20 Euro ausreichend deutlich gelingen, wäre die Aktie nach oben erst einmal wieder frei, der Zukauf oder Wiedereinstieg somit eine Überlegung wert. Immer aber mit dem Gedanken im Hinterkopf, dass marktenge Aktien sich schnell und abrupt in beide Richtungen bewegen können, d.h. man sollte hier nie mit zu großem Kapitaleinsatz oder ohne Stoppkurs unterwegs sein.

