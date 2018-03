Medigene: Muss man sich jetzt Sorgen machen?

Weitere Suchergebnisse zu "Medigene":

Medigene ist am Mittwoch und am Donnerstag etwas unter die Räder geraten. Nun fragen sich Investoren und Analysten, was denn dort los ist. Nichts, meinen die Analysten aus dem charttechnischen Segment. Der Wert habe in den vergangenen Handelssitzungen nur so stark zugelegt, dass die Aktie nun unter Gewinnmitnahmen leide. Dabei wurde nun sogar die Grenze von 15 Euro deutlich unterboten. ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Moritz von Betzenstein.