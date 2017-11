Medigene: Die Luft wird dünner!

Weitere Suchergebnisse zu "Medigene":

Liebe Leser,

Medigene ist im gestrigen Mittwochshandel um immerhin 4 % nach unten gerutscht. Damit hat die Aktie ein massives charttechnisches Abwärtssignal ausgesendet. Dennoch müssen sich charttechnische Analysten derzeit noch keine Gedanken über einen tiefen Kurssturz machen. Erst jüngst war der Wert wieder nach oben abgedreht. Dies war ein positives Zeichen, nachdem es zuvor zu einem kleinen Kursrutsch gekommen war. Im Einzelnen: Die Aktie hat nun die Unterstützung in Höhe von 11 Euro bestätigt. Damit läuft der Kurs nun kurzfristig wieder auf eine kleine Hürde bei 12 Euro zu, konnte diese durch das Minus von 4 % allerdings nicht im ersten Anlauf überwinden. Bei 13 Euro verliefen die Kurse in jüngerer Vergangenheit in einem deutlichen Seitwärtstrend, sodass an dieser Stelle auch die nächste Barriere zu vermuten ist.

Kursziel aus Sicht der Chartanalysten ist derzeit das 6-Monats-Hoch bei 13,90 Euro. Nach unten hin drohe bei einem erneuten Rücksetzer der Rutsch auf Werte von 10 Euro, heißt es mit Blick auf das charttechnische Bild. Dann allerdings sei ein deutlicher Rücksetzer um weitere 40 % möglich. Wirtschaftlich orientierte Analysten geben derzeit kaum eine Meinung zu der Aktie ab. So sind aktuell immer noch 55 % der Bankanalysten der Ansicht, die Aktie sei ein „Kauf“. 45 % wollen „halten“, niemand „verkauft“.

Technische Analysten: Aktie im Aufwärtstrend

Technische Analysten sind der Meinung, der Titel sei in einem kleineren Aufwärtstrend. Zwar sind nicht alle Trendpfeile aufwärts gedreht. Aber: Der GD200 ist noch rund 1 % entfernt. Entsprechend liegt hier noch ein Kaufsignal vor, das allerdings stark gefährdet ist!

Diese Lithium-Aktien werden bald boomen!

Öl war gestern! Erfahren Sie nur heute KOSTENLOS: Deshalb startet Lithium jetzt erst richtig durch! Diese 5 Aktien werden 2017 einschlagen! Exklusiv und KOSTENLOS sichern!

HIER klicken und „Lithium-Report“ KOSTENLOS herunterladen!

Ein Beitrag von Frank Holbaum.