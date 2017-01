Medigene: Die Luft wird dünner

Weitere Suchergebnisse zu "Medigene":

Am Dienstag war die Aktie von Medigene das gefragteste Papier im TecDax. Mit einem Plus von 7,23 Prozent ließ der Titel alle anderen Tec-Werte weit hinter sich. Seit Jahresbeginn summiert sich das Plus sogar auf 16,2 Prozent. Der Hintergrund: Von Unternehmensseite gab es im neuen Jahr noch keine Neuigkeiten. Auffällig war, dass auch die beiden anderen Biotech-Konzerne im...