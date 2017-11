Medigene: Jetzt wird es dramatisch!

Weitere Suchergebnisse zu "Medigene":

Liebe Leser,

die Talfahrt von Medigene scheint sich fortzusetzen. Die Aktie musste inzwischen nach einem längeren Seitwärtstrend wieder massive Kursverluste hinnehmen und rutscht immer stärker der runden und wichtigen Unterstützung in Höhe von 10 Euro entgegen. Die Aktie hat am Dienstag ein Minus von fast 2 % hinnehmen müssen und verliert an diesem Mittwoch noch einmal deutliche 4 %. Charttechniker verweisen darauf, dass bereits die nächsten Unterstützungen bei 11 Euro unterkreuzt worden sind. Jetzt kann es theoretisch schnell abwärts gehen.

Die Widerstände auf dem Weg nach oben dürften zudem vergleichsweise hart werden. Selbst bei 13 Euro findet sich eine massive Barriere. Unter fundamental orientierten Analysten gilt Medigene mehrheitlich als „Kauf“, 55 % schlagen sich auf die Seite der Bullen. Demgegenüber votieren 45 % der Analysten für „halten“, Verkaufsempfehlungen gibt es derzeit keine. Mutig, denn schon jetzt ist das 6-Monats-Tief bei 8,87 Euro prozentual halb so weit entfernt wie das aktuelle 6-Monats-Hoch bei 13,90 Euro.

Technische Analysten: Der Trend geht klar abwärts!

Auch technische Analysten rechnen mit einem weiteren Kursabstieg. Die Aktie ist in allen zeitlich bedeutenden Dimensionen in einem Baisse-Modus angelangt. Der langfristig bedeutende GD200 verläuft bei 11,70 Euro. Darauf fehlen der Aktie Stand heute bereits 12 %, sodass ein weitere Abwärtsmarsch zu befürchten ist.

Ein Beitrag von Frank Holbaum.