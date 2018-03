Medigene: Jetzt prickelt es so richtig!

Weitere Suchergebnisse zu "Medigene":

Liebe Leser,

Medigene ist am Montag in die Tiefe gerauscht. Müssen Investoren nun nervös werden? So lautet die Frage nach einem Rücksetzer um mehr als 5 %. Chartanalysten indes meinen: Nein. Denn der Trend hat sich noch nicht in die andere Richtung entwickelt. Vielmehr könnten rechnerisch die Chancen damit sogar steigen. Im Detail: Die Aktie verlor im laufenden charttechnischen Aufwärtstrend den Halt ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Moritz von Betzenstein.