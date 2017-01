Medigene: Ist dieser Turnaround nachhaltig?

Weitere Suchergebnisse zu "Medigene":

in der letzten Woche war der Kurs der Medigene-Aktie Thema einiger technischen Analysen. Die wichtigsten Einschätzungen im Überblick:

Abwärtstrend gestoppt : In den vergangenen drei Monaten hat sich die Aktie von Medigene kurstechnisch aus ihrem langfristigen Abwärtstrend befreit. Allerdings weniger durch solide Fundamentaldaten, sondern durch eine neue Partnerschaft. Diese beinhaltete eine Meilensteinzahlung sowie die Übernahme von Kosten durch den neuen Partner. Die Stabilisierung beruht also auf der Erwartung geringerer Forschungs- und Entwicklungskosten.

: In den vergangenen drei Monaten hat sich die Aktie von Medigene kurstechnisch aus ihrem langfristigen Abwärtstrend befreit. Allerdings weniger durch solide Fundamentaldaten, sondern durch eine neue Partnerschaft. Diese beinhaltete eine Meilensteinzahlung sowie die Übernahme von Kosten durch den neuen Partner. Die Stabilisierung beruht also auf der Erwartung geringerer Forschungs- und Entwicklungskosten. Verluste eingedämmt : Die Eigenkapitalrendite bewegt sich noch im negativen Bereich. In den ersten neun Monaten des vergangenen Jahres musste das Unternehmen erneut einen Periodenverlust von 0,29 Euro je Aktie verzeichnen. Allerdings hat sich der Periodenverlust im Vergleich zum Vergleichszeitraum 2015 um 57 % verringert, was die Hoffnung auf einen Turnaround weiter schürt.

: Die Eigenkapitalrendite bewegt sich noch im negativen Bereich. In den ersten neun Monaten des vergangenen Jahres musste das Unternehmen erneut einen Periodenverlust von 0,29 Euro je Aktie verzeichnen. Allerdings hat sich der Periodenverlust im Vergleich zum Vergleichszeitraum 2015 um 57 % verringert, was die Hoffnung auf einen Turnaround weiter schürt. Erwartungen bereits eingepreist : Der Jahresabschlussbericht erscheint erst im März. Doch viele Erwartungen sind bereits in den aktuellen Kurswert eingepreist.

: Der Jahresabschlussbericht erscheint erst im März. Doch viele Erwartungen sind bereits in den aktuellen Kurswert eingepreist. Wichtige Unterstützungszone: Eine technische Unterstützung nach unten hin bietet zunächst der Preisbereich um 11,70 Euro je Aktie. Dann könnten der 100- und der 200-Wochendurchschnitt als weitere Unterstützungen dienen.

