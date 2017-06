Medigene: Insiderkäufe!

Weitere Suchergebnisse zu "Medigene":

Liebe Leser,

bei Medigene gab es in den letzten Wochen moderate Käufe der Aktie von Unternehmens-Insidern. So kaufte den meldepflichtigen Angaben zufolge das Vorstandsmitglied Dr. Thomas Taapken seit Ende März mehrfach Aktien des eigenen Unternehmens, zuletzt zwei Mal am 11. Mai 2017 jeweils 1.000 Aktien über den Xetra-Handel zu Kursen von 10,83 Euro bzw. 10,85 Euro. Das Volumen war da mit 10.830 bzw. 10.850 Euro allerdings eher überschaubar. Immerhin sieht das nach einem Vertrauensbeweis für das eigene Unternehmen aus. Anfang Juni gab es dann laut Medigene eine Insider-Transaktion, die der Vorstandsvorsitzenden zuzurechnen ist:

Medigene: Insider-Transaktionen im Blick

Und zwar gab es laut Medigene eine Übertragung aufgrund eines Treuhandvertrages (Abtretung) von Medigene-Aktien im Wert von immerhin 114.303,32 Euro. Beteiligter soll eine „DJSMontana Holding GmbH“ gewesen sein. Was es mit dieser GmbH auf sich hat: Laut Medigene wird sie Prof. Dr. Dolores Schendel zugerechnet. Und diese ist bekanntlich niemand geringere als Vorstandsvorsitzende und Forschungs- und Entwicklungsvorstand (CEO/CSO) von Medigene. Da gilt es besonders hinzuschauen in Bezug auf die Transaktionen dieser Managerin mit Medigene-Aktien – vertraut sie dem eigenen Unternehmen und nimmt eigenes Geld in die Hand, um Medigene-Aktien zu kaufen oder ist das Gegenteil der Fall? Das kann sehr aufschlussreich sein.

Das wird Amazon ganz und gar nicht schmecken …

… denn heute können Sie den Bestseller: „Reich mit 1000 €: Kleines Investment, großer Gewinn!“ von Börsen-Guru Rolf Morrien kostenlos anfordern. Während bei Amazon für dieses Meisterwerk 29,90 Euro fällig werden, können Sie den Report über diesen Link tatsächlich vollkommen gratis anfordern. Jetzt hier klicken und schon bald mit 1000 Euro reich an der Börse werden.

Ein Beitrag von Peter Niedermeyer.