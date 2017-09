Medigene: Geht der Anstieg weiter?

Weitere Suchergebnisse zu "Medigene":

Kommentar von Peter Niedermeyer

Liebe Leser,

die Medigene-Aktie hat sich zuletzt prächtig entwickelt. Nachdem es zu Beginn der Handelswoche noch so ausgesehen hatte, als ob der Kurs die 9-Euro-Marke testen würde, gab die Notierung dann ab der zweiten Wochenhälfte Vollgas. In einem ersten Schub wurden die 9,50 Euro genommen, und dann ging es bald weiter zur psychologisch wichtigen 10-Euro-Marke. Die wurde schnell durchbrochen und der Kurs nahm auch die 10,50 Euro und kratzte an der 11-Euro Marke. Damit sieht die 12-Monats-Performance inzwischen wieder durchaus gut aus, denn aktuell rund +37% auf Jahressicht können sich sehen lassen. Das war der Anlass für den jüngsten Kurssprung:

Medigene: Summit vom 5.-8. September im Blick

Denn Medigene kündigte für den sogenannten CAR-TCR Summit, der vom 5.-8. September in Boston/USA stattfinden soll, die Vorführung einer eigenen sogenannten HTS-Plattform an. Diese sei – so Zitat Medigene, „zur Identifizierung von T-Zellrezeptoren (TCRs), die für TCR-Immuntherapien geeignet“, und dies automatisiert. Am besten lassen wir Medigene zu der Thematik selber zu Wort kommen: „Die TCR-Technologie zielt darauf ab, körpereigene T-Zellen des Patienten mit tumorspezifischen T-Zell-Rezeptoren auszustatten. Die bezüglich ihres Rezeptors modifizierten T-Zellen sind dadurch in der Lage, Tumorzellen zu erkennen und wirksam zu zerstören.“ Ob die Plattform auf dem Summit positiv aufgenommen wird?

Ein Beitrag von Peter Niedermeyer.