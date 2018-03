Medigene: Es wird eng für die Bullen!

Weitere Suchergebnisse zu "Medigene":

Liebe Leser,

seit Mitte November 2017 befindet sich die Medigene-Aktie wieder in einem stabilen Aufwärtstrend. Dieser wurde beim jüngsten Abverkauf Anfang Februar getestet, als die Aktie in einer rasanten Abwärtsbewegung in zwei Tagen von über 17,30 Euro auf 13,50 Euro zurückfiel. Hier bildete die Biotechnologieaktie am folgenden Tag einen Boden aus und stieg wieder schnell an.

Die Marke von 16,00 Euro wurde noch ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Dr. Bernd Heim.