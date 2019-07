Medigene: Ernüchterung macht sich breit

Weitere Suchergebnisse zu "Medigene":

Im Anschluss an eine lange Talfahrt markierte die Medigene-Aktie am 12. Juli bei 6,10 Euro ein Tief. Von diesem aus startete eine Erholung. Sie hat den Wert recht schnell wieder an die Marke von 7,00 Euro herangeführt. Überwinden konnten die Käufer diesen Widerstand zunächst aber nicht. Der Kurs fiel wieder bis auf 6,42 Euro zurück und verharrte auf diesem Niveau ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



