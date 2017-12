Medigene: Diese Entwicklung lässt aufhorchen?

Weitere Suchergebnisse zu "Medigene":

Liebe Leser,

Medigene konnte zuletzt wieder ein schönes Signal für einen möglichen Einstieg abgeben. Die Aktie befindet sich derzeit auf der Suche nach der entscheidenden Richtung. Dennoch könnten die Kurse nach Meinung von Chartanalysten nun kurz davor stehen, massiv an Wert zu gewinnen. Dabei sind mindestens schnelle Gewinne von 10 %, wahrscheinlich sogar deutlich mehr, möglich. Im Einzelnen: Vor der Weihnachtspause gelang Medigene ein Aufschlag um annähernd 1 %. Dies signalisiert allerdings immer noch keinen starken Trend. Zwar befindet sich Medigene übergeordnet in einem charttechnischen Aufwärtstrend. Allerdings ist der Titel in den vergangenen Monaten weitgehend seitwärts gelaufen. Nun klopfen die Kurse wieder an der 13-Euro-Marke an, nachdem es auch am Mittwoch mit Schwung in die letzte Woche des Jahres geht. Diese Hürde ist entscheidend für die kurzfristigen Aussichten, meinen charttechnische Analysten. Im Herbst war die Aktie ausgehend von 13 Euro nach unten bis auf 11 Euro abgerutscht. Nun gelang eine rasche Kurserholung. Wenn die Hürde nun überwunden wird, dann hat Medigene gute Chancen, auf das bisherige 6-Monats-Hoch bei 13,90 Euro zu klettern. Darüber würde dann das aktuelle 5-Jahres-Hoch bei 14,77 Euro vom 11. Januar 2017 das naheliegende Kursziel sein. Nach unten hin ist die Aktie aus Sicht der Charttechniker etwa bei 12 Euro abgesichert. Sollten diese Unterstützungen halten, dann ist die Wahrscheinlichkeit für steigende Notierungen größer als das Risiko.

Neue wirtschaftlich bedeutende Nachrichten liegen für Medigene derzeit nicht vor. Dennoch sind 54 % der Bankanalysten der Meinung, die Aktie sei ein Kauf. 46 % wollen halten. Allerdings verkauft niemand den Titel. Insofern ist die Stimmung insgesamt gut.

Technische Analysten: Glatter Aufwärtstrend!

Die Aktie der Medigene ist aus technischer Sicht ganz klar im Aufwärtstrend. Alle Trendpfeile sind nach oben gerichtet. Der Abstand zur 200-Tage-Linie beläuft sich auf immerhin fast 12 %. Insofern liegt für den Titel von Medigene ein Kaufsignal vor!

Ein Beitrag von Frank Holbaum.