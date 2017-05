Medigene: Da muss die Aktie jetzt drüber!

Weitere Suchergebnisse zu "Medigene":

Zeitgleich mit der Hauptversammlung sauste die Medigene-Aktie (ISIN DE000A1X3W00) am Mittwoch um über neun Prozent nach oben. Aus einer charttechnischen Gefahrenzone heraus in vorerst sicheres Terrain. Wobei es weniger die Hauptversammlung war, in der es keine greifbaren, neuen Informationen zu der im Zuge der Quartalsbilanz bestätigten Prognose des Unternehmens gab, sondern die Kaufempfehlung eines Analysten, der sein Kursziel für die Aktie ganz erheblich von zuvor 13,60 auf nun 18,50 Euro angehoben hatte, die die Aktie trieb. Aber:

Damit ist die Kuh noch nicht vom Eis. Und der Blick auf den Chart zeigt: Dass Medigene dadurch aus der wichtigen Unterstützungszone 10,20/10,50 Euro, welche zuvor schon leicht unterboten worden war, wieder herauskam, ist zwar positiv. Aber bullish wäre die Aktie erst wieder, wenn sie die im Januar etablierte Abwärtstrendlinie bezwingen und den alten, im September 2016 etablierten Aufwärtstrend zurückerobern würde. Und genau in diesem Bereich ist die Aktie jetzt angekommen, steckt aber kurzfristig fest, was bedeutet:

Das Lager der Bären scheint diese Zone aktiv zu verteidigen. Knapp darüber liegen mit 11,63 und 12,11 Euro noch zwei weitere markante Widerstandslinien, auch die sollte Medigene überwinden, dann wäre der Weg nach oben wieder frei. Solange das aber noch nicht gelungen ist, kann diese Rallye, die ja bislang nur einen Tag gedauert hat, bevor der Kurs erneut stagnierte, noch scheitern.

Unterhalb der letzten Zwischentiefs bei 9,81 Euro darf Medigene dabei auf keinen Fall schließen, denn ansonsten würde aus charttechnischer Sicht Luft bis in die Region 7,80/8,40 Euro bestehen, in diesem Fall hieße es dann für alle, die nicht gezielt mittel- und langfristig dabei sind: Nicht wie weg!

