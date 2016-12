Medigene – Bitte noch nicht zu früh freuen!

Weitere Suchergebnisse zu "Medigene":

für Medigene-Aktionäre verläuft 2016 mehr als zufriedenstellend. Die Aktie kann seit dem Schlussstand 2015 um gute 40 Prozent zulegen. Allerdings verliefen die letzten 12 Monate alles andere als linear. Der Kurs schwankte enorm. Von Ausschlägen von etwa 36 bis hin zu über 100 Prozent war in diesem Jahr alles dabei. Allein in den letzten Wochen seit Anfang Oktober ging es für den frisch gebackene TecDax-Wert 60 Prozent aufwärts.

Bei all der Euphorie und derzeit überwiegend positiven Stimmung sollten man jedoch immer versuchen eine halbwegs objektive Meinung zu haben. Die Charttechnik eignet sich dazu am besten. Im langfristigen Kursverlauf seit 2007 wird schnell deutlich, dass in diesen Tagen noch nicht die Zeit gekommen ist, um hier höhere Kurziele zu erwarten oder prognostizieren.

Der Grund liegt in dem angedeuteten Kreuzwiderstand, der sich durch den langfristigen Abwärtstrend ab Ende 2006 und dem diagonal verlaufenden Widerstand seit Juni 2015 definiert. Am letzteren ist Medigene übrigens erst Mitte Oktober gescheitert und anschließend um 35 Prozent gefallen.

Solange der auf dem aktuellen Niveau gültige Kreuzwiderstand auf Wochenbasis nicht aus dem Weg geschafft wird und Medigene nicht mindestens auf über 13 EUR steigt, könnte die Aktie ab jetzt mit einer ähnlichen Entwicklung aufwarten und sogar weiter auf ca. 8 EUR zurückfallen.

Ein Gastbeitrag von Christian Lehbau.

Herzliche Grüße

Ihr Robert Sasse