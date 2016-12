Medigene: Bislang passt es, jetzt sollten die Bullen nachsetzen

Weitere Suchergebnisse zu "Medigene":

Der Aufstieg dieser Biotech-Aktie in den TecDAX hatte den Kurs im Vorfeld deutlich höher gezogen. Die Frage war, ob er dieses Niveau auch würde halten können, wenn erst einmal all diejenigen, die jetzt bei Medigene dabei sein müssen, weil sie den TecDAX als Benchmark haben, eingestiegen sind. Bislang lässt sich festhalten:

Die zu erwartenden Gewinnmitnahmen derjenigen Akteure, die hier schon länger dabei waren, haben zwar eingesetzt. Aber die entscheidenden Unterstützungen haben gehalten, obwohl die Umsätze seit Montag insgesamt höher waren als die, die am Freitag, am letzten Tag vor der Aufnahme in den TecDAX, bei stark steigenden Notierungen entstanden sind. Kurz:

Da ist bei fallenden Kursen mehr Volumen entstanden als im Vorfeld, trotzdem haben die beiden jetzt wichtigen Chartmarken gehalten. Zum einen der Bereich der Zwischenhochs seit Ende Oktober um 10,20 Euro. Zum anderen die 20 Tage-Linie, die aktuell bis auf 9,64 Euro nach oben gelaufen ist. Die Käuferseite sollte also den laufenden Rücksetzer nutzen, um weiter zuzugreifen und das Momentum der Aufwärtsbewegung hoch zu halten, denn

Bei kurzfristig immer noch etwas überkaufter Markttechnik besteht das Risiko, dass Medigene noch einmal deutlicher abtaucht und die September-Aufwärtstrendlinie bei 8,45 Euro oder gar die bei knapp acht Euro verlaufende 200 Tage-Linie einem erneuten Test unterzieht. Das wäre ein mittel- und längerfristig immer noch „akzeptables“ Bild, aber wer hier etwas kurzfristiger agiert, muss das ja nicht mitmachen, weshalb wir den Stoppkurs für Medigene mit 9,50 Euro etwas unter eben diese momentan wichtige 20 Tage-Linie ansiedeln würden.