Medigene: BioTech-Branche im Aufschwung, aber …!

BioTech-Arzneien auf dem Vormarsch: Wie der „Verband Forschender Arzneimittelhersteller“ (vfa) am Mittwoch mitteilte, seien in der Europäischen Union während des letzten Jahres erstmalig mehr Gentechnik-Arzneimittel zugelassen worden als andere Medikamente. Dies berichtete kürzlich die Nachrichtenagentur Reuters.

Demnach seien mit 23 BioTech-Medikamenten so viele solcher Mittel genehmigt worden wie noch nie in der Vergangenheit. Die Anzahl an zugelassenen, chemisch-synthetischen Mitteln lag mit 22

Ein Beitrag von Marco Schnepf.