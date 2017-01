Medigene: Behaupten Sie nicht, Sie hätten es nicht gewusst!

Weitere Suchergebnisse zu "Medigene":

sagen Sie nicht, Sie hätten es nicht gewusst! Falls Sie tatsächlich von dem jüngsten Kursanstieg der Medigene-Aktie überrascht sind, dann liegt es wohl daran, dass Sie meine diversen Analysen der letzten Monate nicht gelesen haben. Hier meine Einschätzung aus der Analyse vom 10. November:

„Aus Sicht der Charttechnik ist die Aktie daher inzwischen wieder außerordentlich attraktiv: Die im Chart durch die gestrichelten Horizontalen markierten Kursziele hatte ich bereits im Oktober als Langfrist-Perspektive genannt.“

Zu diesem Zeitpunkt notierte die Medigene-Aktie übrigens bei 8,46 Euro. Bei einem Kurs von 13,84 Euro am ersten Dienstag im neuen Börsenjahr entspricht das einer Rallye von sagenhaften +63,6%!

Wie Sie zudem im Chart unschwer erkennen können, wurde mein erstes Kursziel von 13,10 Euro gleich am ersten Handelstag 2017 mit 13,05 Euro fast punktgenau erreicht. Mit dem heutigen Kurssprung um mehr als +7% lässt Medigene dieses Ziel „locker“ hinter sich.

Dass es in diesem Tempo weitergeht, ist allerdings weniger wahrscheinlich: Der sehr steile Anstieg um +28% seit Weihnachten zeigt, dass die Aktie inzwischen stark überkauft ist. Der ehemalige Widerstand bei 13,10 Euro dürfte sich in den kommenden Tagen zur Unterstützung wandeln.

Die Realisierung von Teilgewinnen auf oder über dem jetzt erreichten Niveau ist daher sicherlich keine ganz verkehrte Überlegung.

Ein Gastbeitrag von Andreas Sommer.

