Medigene: Der Aufwärtsmarsch hält an!

Medigene hat in den vergangenen Handelssitzungen einen kleinen Aufschwung auf das Parkett gezaubert. Nun aber ist der Kurs wieder an einer wichtigen Hürde gescheitert. Dies sehen Chartanalysten indes als Chance an, insofern die Notierung hier lediglich etwas Luft sammeln würde, nachdem der Kurs in den zurückliegenden sechs Wochen um mehr als 10 % geklettert war. Dabei ging es aus charttechnischer Sicht auch darum, ein neues darüberliegendes Zwischenhoch anzugehen. Oberhalb dieses Tops wiederum wäre der Weg frei für Kursgewinne bis auf mindestens 15 Euro, so die Meinung der Chartanalysten. Im Detail: Die Aktie gab gestern um wenige Cent nach und notiert nun unterhalb von 13 Euro. Heute aber kann der Titel wieder zulegen und steht nun wieder dicht vor der runden Marke.

Diese 13 Euro könnten eine Wartepause bei der Fortsetzung des im Chartbild sichtbaren jüngsten Aufgalopps nahelegen. Hier kommen die Kurserholungen schon seit einigen Wochen regelmäßig zum Stehen. Dennoch genügt ein kleiner Impuls, um die Obergrenze zu überwinden und damit deutliches Aufwärtspotenzial zu generieren. Dann wäre der Weg frei, um zumindest das bisherige 6-Monats-Hoch bei 13,90 Euro zu testen. Dieses war am 4. September letzten Jahres erreicht worden und ist aktuell nur 7 % entfernt. Wenn der Versuch erfolgreich sein sollte, wartet das aktuelle 5-Jahres-Hoch bei 14,77 Euro, erreicht am 11. Januar 2017. Bis dahin fehlen noch knapp 14 %. Darüber wäre sogar mangels Widerständen ein Durchmarsch bis zu 20 Euro möglich. Nach unten hin ist die Aktie nun durch die Unterstützungen bei gut 12 Euro abgesichert. Auch 11 Euro sollten eine Unterstützung liefern.

Aus wirtschaftlicher Sicht gab es zuletzt keine bedeutenden Nachrichten. Bankanalysten sind weiterhin zu 54 % der Auffassung, der Wert sei ein Kauf. 46 % wollen derzeit halten. Niemand verkauft die Aktie.

Technische Analysten: Ein Aufwärtstrend!

Technische Analysten wiederum vertreten die Auffassung, der Wert sei im Hausse-Modus. Immerhin ist der bei 11,55 Euro verlaufende GD200 derzeit rund 11 % vom Kurs entfernt. Die Trendpfeile sind zudem in allen zeitlichen Dimensionen aufwärts gedreht. Es liegt ein klarey Kaufsignal vor!

Ein Beitrag von Frank Holbaum.