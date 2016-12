Medigene: Der Aufstieg tut der Aktie gut – Ziel 15,90 Euro?

Weitere Suchergebnisse zu "Medigene":

Der Aufstieg des Biotechunternehmens Medigene hat der Aktie sichtbar gutgetan. Die Käufe im Vorfeld der Erstnotiz im TecDAX am 19.12. trugen den Kurs über die Widerstände um 10,20/10,35 Euro. Die anschließenden Gewinnmitnahmen konnten oberhalb der 20 Tage-Linie aufgefangen werden. Und jetzt hat es Medigene bereits knapp über das bisherige Jahres-Verlaufshoch von 11,63 Euro geschafft. Wie weit könnte es gehen?

Ist das in der Überschrift angesprochene Ziel eine realistische Größe? Möglich. Aber dass es nicht erreicht wird wäre ebenso denkbar wie ein meilenweites Übertreffen dieser Linie, die sich aus dem Jahreshoch 2015 ableitet, wie der hier mit eingeblendete, etwas längerfristige Chart auf Wochenbasis zeigt. Nun könnte man angesichts dieses Charts meinen, das wäre dann aber schon ein „teures“ Niveau. Aber wie will man bei einem Biotech-Unternehmen „teuer“ definieren? Es kommt immer auf die Zukunft an. Auf Durchbrüche, Allianzen, Enttäuschungen … und auf die Stimmung und die Risikobereitschaft der Akteure. Medigene ist der beste Beweis, denn auch dieser längerfristige Chart verbirgt etwas:

Medigene ist schon seit dem Jahr 2000 börsennotiert. Und der Höchstkurs der Aktie lag im November 2000 bei 537 (!!) Euro. Damals war man bereit, blind auf die Zukunft zu setzen. Und im Vergleich dazu ist es fast irrelevant, ob Medigene nun bei 11 oder bei 16 Euro notiert. Nun ist es gut so, dass man heutzutage nicht mehr derartig leichtsinnig agiert. Aber es macht deutlich, dass Kursziele nicht realistisch festsetzbar sind, es sei denn, sie leiten sich aus der Charttechnik ab und deren Leitstrahlen werden nicht durch überraschende Nachrichten abgelenkt. Dann ließe sich in der Tat festhalten:

Medigene könnte diesen Bereich um 15,89 Euro durchaus erreichen. Aber wie schnell und ob dann noch mehr nach oben drin ist, hängt von der Entwicklung des Unternehmens ab, bei dem zwar immerhin schon (was bei Biotechfirmen nicht oft der Fall ist) ein eigenes Medikament von Partnerfirmen vermarktet wird, das aber dennoch momentan rote Zahlen schreibt. Und was bietet sich an, wenn die Zukunft offen ist? Man bleibt dabei, sichert aber immer an aktuell relevanten Linien nach unten ab. Was momentan hieße, dass man sich mit dem Stoppkurs an der heute bei 9,98 Euro angelangten, sukzessive steigenden 20 Tage-Linie orientieren kann (hier im Chart nicht mit eingeblendet, da es sich um einen Wochenchart handelt).