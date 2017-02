Medigene: Analyse vom 10.02.2017!

Weitere Suchergebnisse zu "Medigene":

Die Medigene AG ist ein Biotechnologie-Unternehmen aus München, welches sich auf die Entwicklung von T-Zell-gerichteter Immuntherapien gegen Krebs spezialisiert hat. Auch seit den letzten Quartalen fährt das Unternehmen weiterhin Verluste ein und kann aus fundamentaler Sicht zurzeit nicht punkten. So lag das Periodenergebnis nach 9 Monaten in 2016 mit 5,7 Millionen Euro im Minus.

Dennoch konnte sich Medigene aus dem länger anhaltenden Abwärtstrend im Kursverlauf dank neuer Geschäftsbeziehungen befreien. Bereits seit September gab es einen deutlichen Anstieg des Kurses, was auf die angekündigte Kooperation mit bluebird bio zurückzuführen ist. Medigene erhält dabei eine Vorabzahlung von 15 Millionen USD. Zudem ist von Umsatzerlösen in Höhe von 1 Milliarde USD die Rede.

Schwacher Handelstag bei Medigene

Medigene ist seit dem letzten Handelstag an der Frankfurter Börse um -0,93% gesunken und lag damit am Freitag bei einem Kurs pro Aktie von 13,38 €. So begann der Handelstag mit steigenden Kursen. Gegen 13 Uhr sank der Kurs dann unter den Eröffnungswert. In Kalenderwoche 6 fiel der Kurs dabei bis Donnerstag um -1,65 %.

Großer Deal bringt ordentlich Geld in die Kasse!

Medigene wird erst im März seinen Jahresabschluss bekannt geben. Daher sollten Erwartungen auch bis dahin eingepreist sein, sodass eventuell mit einer Kurskorrektur zu rechnen ist. Zum deutlichen Kursanstieg hat vermutlich auch die Bekanntgabe der Kooperation mit 2A Pharma AB beigetragen. Dem schwedischen Biotech-Unternehmen wurde von Medigene Ende 2016 eine weltweite und einzigartige Lizenz für den Verkauf ihrer präklinischen adeno-assoziierten virus-ähnlichen Partikel erteilt. Das dürfte der Medigene AG aus fundamentaler Sicht gut tun.

Ein Gastbeitrag von Raffael Prang.

Herzliche Grüße

Ihr Robert Sasse