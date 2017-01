Medigene Analyse (2) – Was sagt die Markttechnik?

Weitere Suchergebnisse zu "Medigene":

Lieber Leser,

im ersten Teil der Analyse zu Medigene haben wir einige fundamentale Kennzahlen unter die Lupe genommen. Dabei haben wir festgestellt, dass Medigene in den ersten neun Monaten des Jahres 2016 einen deutlichen Jahresfehlbetrag verzeichnet hat, allerdings auch einen um 50 % geringeren als im Vorjahreszeitraum. Leider fällt der operative Cash-Flow im Vergleich zum Vorjahreszeitraum viel weiter in den negativen Bereich. Das ist kein gutes Zeichen, doch das scheint die Anleger, gemäß der kurzfristigen Kursentwicklung erst einmal nicht zu interessieren. Schauen wir mal, ob der Kurs langfristig die fundamentale Lage bestätigt.

Markttechnik deutet eine längerfristige Erholung an

Wenn man die Momentaufnahme der fundamentalen Lage betrachtet, dann ist der langfristige Abwärtstrend berechtigt. Allerdings wird an der Börse die Zukunft gehandelt. Damit der Kurs steigt, reicht es meist aus, wenn sich fundamentale Verbesserungen zeigen. Die Markttechnik diskontiert in der Regel diese Informationen. Sie macht es allerdings nur bis zu einem gewissen Grad. Wie es aussieht, gehen Anleger von einer leichten Verbesserung der fundamentalen Lage bereits seit 2013 aus. Besonders die Jahreszahlen für 2014 hatten es aber wohl in sich, so dass ein dynamischer Push über die langfristige Abwärtstrendlinie im ersten Quartal 2015 erfolgte. Der Kurs korrigierte die Übertreibung zwar im weiteren Verlauf, jedoch scheint sich die Lage weiterhin zu festigen. Nächstes Ziel könnte das Hoch aus 2015 werden. Dieses liegt knapp unter 16,00 Euro je Aktie. Ob aber die fundamentale Lage einen Anstieg darüber hinaus erlauben wird, muss sich noch zeigen.

Ein Gastbeitrag von Rami Jagerali.

Herzliche Grüße

Ihr Robert Sasse