Medigene: Die Aktie kennt kein Halten mehr – was steckt dahinter?

explosiver geht es kaum mehr. Die Medigene-Aktie ist in den letzten beiden Tagen wie eine Rakete nach oben geschossen und hat damit den seit Jahresanfang vorherrschenden Abwärtstrend beendet. Aktuell summiert sich der Kursgewinn damit auf mehr als 30 %.

Übernahme des Konkurrenten Kite Pharma durch Gilead Sciences treiben an!

Getrieben durch brancheninterne Übernahmephantasien schiebt sich auch die Medigene-Aktie nach oben. Gilead Sciences ist bereit, für den Konkurrenten Kite Pharma einen Aufschlag von 30 % zu bezahlen. Obwohl Medigene aktuell noch nicht als heißer Übernahmekandidat gehandelt wird, ist eine potenzielle Übernahme teils in den Aktienkurs mit eingepreist.

Fundamentale & technische Analyse: Im Gegensatz zum Konkurrenten unterbewertet!

Medigene und Kite Pharma forschen in einem ähnlichen Bereich, sodass deren Ansätze in gewissem Maß vergleichbar sind. Gemessen an der Börsenkapitalisierung der beiden Unternehmen, herrscht jedoch eine ziemliche Unterbewertung für Medigene, die der Markt nun auszugleichen versucht. Charttechnisch hat die Aktie durch den Kursanstieg dieser Tage den Abwärtstrend hinter sich gelassen.

Ein Beitrag von Johannes Weber.