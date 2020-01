Medigene Aktie: Das ist für Aktionäre 2020 wichtig!

Weitere Suchergebnisse zu "Medigene":

Im Jahr 2019 enttäuschte Medigene die Analysten mit eher enttäuschenden Quartalszahlen. Allein im dritten Quartal sank der Umsatz um rund eine halbe Million Euro im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Das sorgte an der Börse für Druck und schickte die Aktie von Medigene zeitweise deutlich in Richtung Kurskeller. Was ist 2020 von dem Unternehmen zu erwarten?

Neue Signal lassen nicht lange auf sich warten! ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung